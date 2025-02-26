Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 2 cư xá Bình Thới , phường 08, quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Tiền

- Hạch toán phần mềm Fast các nghiệp vụ phát sinh thu tiền mặt từ hóa đơn bán hàng, chi tiền mặt từ hóa đơn mua hàng, chi phí, ...

- Hạch toán phần mềm Fast các nghiệp vụ phát sinh giấy báo nợ, giấy báo có (VNPAY, Momo, ZaloPay hạch toán theo hóa đơn bán hàng cho mỗi cửa hàng)

2. Hạch toán doanh thu, chi phí trên Fast

- Hạch toán doanh thu từ hóa đơn bán hàng, phân bổ doanh thu nhượng quyền

- Hạch toán chi phí, theo dõi CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước, lương, bảo hiểm (theo bảo hiểm xã hội)

3. Tính giá thành, kho hàng

- Chạy giá thành hàng tháng

- Kiểm tra kho hàng, xuất kho điều chuyển, xuất kho CCDC dùng 1 lần tất cả chi nhánh

4. Thuế GTGT:

- Xuất hóa đơn GTGT đầu ra:

- Hóa đơn đầu vào:

5. Báo cáo tài chính cuối năm

6. Các công việc khác

- Tính định lượng khi thay đổi Menu

- Hồ sơ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

- Lên tờ khai thuế môn bài khi có chi nhánh mới

- Giấy đề xuất, đề nghị chi tiền về thuế (mua thêm số lượng hóa đơn, gia hạn chữ ký số, chi tiền nộp thuế)

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ độ tuổi 25 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt; Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định;

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật;

- Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm;

- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;

- Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực;

- Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp;

- Cơ hội thăng tiến nhanh;

- Nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.