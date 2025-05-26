Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM DV Linh San làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận, thực hiện công việc từ cấp trưởng nhóm.

Kiểm tra & đối chiếu số liệu kế toán với hóa đơn, chứng từ : bảo đảm tính chính xác.

Lập tờ khai thuế: báo cáo thuế GTGT, ,quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng/năm.

Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm: Giải trình khi cần.

Hướng dẫn nhân viên cấp Starter: Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nghiệp vụ.

Tư vấn cơ bản: về thuế, BHXH, tiền lương khi khách hàng có thắc mắc.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 24-34 tuổi;

Trình độ: Tối thiểu đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán;

Kinh nghiệm từ 2-3 năm : Có khả năng kế toán thuế, quyết toán thuế, lập BCTC;

Ưu tiên ứng viên từng tham gia xây dựng quy trình hoạt động, báo cáo quản trị...

Tại Công ty TNHH TM DV Linh San Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập vị trí từ 10 triệu - 14 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Thời gian làm việc 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1.5 tiếng)

Nghỉ 4 buổi thứ 7 trong tháng và chủ nhật hàng tuần.

12 ngày phép năm - BHXH, Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có thâm niên;

Xét tăng lương 01 lần/năm.

Du lịch 01 lần/năm;

Phần thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ tăng theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Linh San

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.