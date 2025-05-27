Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẮC YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Tập hợp hóa đơn chứng từ mua vào, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ;

- Hạch toán hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào lên phần mềm Misa.

- Chủ động phối hợp với nhân viên mua hàng, kế toán thanh toán đôn đốc lấy hóa đơn mua hàng đúng thời điểm;

- Nhập liệu phát sinh ngân hàng lên phần mềm Misa bao gồm phát sinh thu chi ngân hàng và các khoản vay. Cuối tháng đối chiếu số dư sổ chi tiết ngân hàng, khoản vay, ký quỹ với sổ phụ của ngân hàng giữa Misa

- Khai báo TSCĐ hàng tháng; Công tác nghiệp - Kê khai, nộp thuế thuế GTGT, TNCN hàng tháng, thuế TNDN, thuế nhà thầu (nếu có phát sinh), thuế môn bài (phát sinh

- Hoàn thành BCTC thuế và các Tờ khai quyết toán thuế (TNDN, TNCN...) hàng năm theo quy định;

- Chủ động làm việc với cơ quan thuế khi có những phát sinh liên quan đến các vấn đề về thuế của Công ty, giải trình số liệu thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng;

- Phối hợp với các bên liên quan (kinh doanh, mua hàng, kế toán xuất hóa đơn, kế toán thanh toán...) để hoàn thiện hợp đồng đầu ra, đầu vào đảm bảo đúng quy định;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế;

• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán tài chính;

• Nắm vững các quy định về thuế hiện hành.

• Có 2-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Kỹ năng tổng hợp, phân tích báo cáo;

• Sử dụng excel và phần mềm kế toán Misa thành thạo.

• Cẩn thận, kiên trì, chịu khó và hiểu biết về các sản phẩm của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẮC YẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 12 - 17 triệu/tháng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN... và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao Động

- Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng và chuyên nghiệp.

- Du lịch hằng năm.

- Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, tết theo quy định.

- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẮC YẾN

