Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TUẤN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 188 đường 19 tháng 5B, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

- Kiểm tra, giám sát các dữ liệu về nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

- Kê khai và nộp thuế với các loại thuế phát sinh trong công ty.

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo công cụ dụng cụ, báo cáo nợ phải trả,...

- Thu thập và kiểm tra hóa đơn đầu ra, đầu vào, hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế,...

- Kiểm tra, lưu trữ các hồ sơ tài chính có liên quan

- Chủ động làm việc, thực hiện, cung cấp thông tin yêu cầu của ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm xã hội và các cơ quan nhà nước.

- Thực hiện các thủ tục kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở vị trí kế toán thuế hoặc từng tham gia vào thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế.

- Có kinh nghiệm về mảng xây dựng là một lợi thế.

- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp các loại báo cáo.

- Am hiểu và nắm kiến thức về luật kế toán, thuế, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp.

- Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TUẤN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13 - 15 triệu, có thể thỏa thuận theo năng lực;

- Lương tháng 13, Lễ/Tết,...;

- Ngày nghỉ: theo Luật lao động;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, hòa đồng.

- Có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

- Công việc ổn định và làm việc gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TUẤN MINH

