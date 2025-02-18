Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 - 62 đường số 2, KDC Khang An, Phú Hữu , thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán

Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra

Kiểm soát các phiếu hạch toán của các kế toán chi tiết trên phần mềm kế toán.

Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất

Hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày chính xác, đầy đủ, kịp thời, phân bổ Tài Sản Cố Định, Công Cụ Dụng Cụ...

Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định

Lập báo cáo thuế Gía Trị Gia Tăng, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân, thuế thuê Tài Sản

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Chịu được áp lực

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán Thuế

Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS

