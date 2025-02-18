Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS
- Hồ Chí Minh: 60
- 62 đường số 2, KDC Khang An, Phú Hữu , thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán
Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra
Kiểm soát các phiếu hạch toán của các kế toán chi tiết trên phần mềm kế toán.
Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất
Hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày chính xác, đầy đủ, kịp thời, phân bổ Tài Sản Cố Định, Công Cụ Dụng Cụ...
Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định
Lập báo cáo thuế Gía Trị Gia Tăng, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân, thuế thuê Tài Sản
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu được áp lực
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán Thuế
Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
