Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

1. Hạch toán hóa đơn:

- Kiểm tra và thu thập hợp đồng, chứng từ kèm theo.

- Kiểm tra giá bán và xuất hóa đơn GTGT.

- Hoạch toán chứng từ đầu vào đầu ra

2. Hạch toán chứng từ ngân hàng

- Kiểm tra sổ quỹ ngân hàng và chứng từ đi kèm hạch toán vào phần mềm

- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ hồ sơ vay.

3. Hoàn thiện sổ quỹ: kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, điều chỉnh, cân đối vay trả

4. Đối chiếu công nợ

5. Hoạch toán lương, BHXH

6. Tính giá thành

- Dựa vào định mức đã ban hành, đảm bảo xuất đủ vật tư vào lệnh sản xuất, xây dựng bảng định mức chi phí phân bổ

- Hạch toán các bút toán khác, thực hiên các bước tính giá thành cân đối vật tư, lợi nhuận theo kế hoạch

7. Công việc khác:

- Cân đối chi phí nguyên liệu theo kế hoạch, theo dõi công nợ, chuyển tiền, đôn đốc thu lại tiền từ NCC

- Lập các báo cáo phục vụ thống kê, ngân hàng