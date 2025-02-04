Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 600 - 800 USD

1. Hạch toán hóa đơn:
- Kiểm tra và thu thập hợp đồng, chứng từ kèm theo.
- Kiểm tra giá bán và xuất hóa đơn GTGT.
- Hoạch toán chứng từ đầu vào đầu ra
2. Hạch toán chứng từ ngân hàng
- Kiểm tra sổ quỹ ngân hàng và chứng từ đi kèm hạch toán vào phần mềm
- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ hồ sơ vay.
3. Hoàn thiện sổ quỹ: kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, điều chỉnh, cân đối vay trả
4. Đối chiếu công nợ
5. Hoạch toán lương, BHXH
6. Tính giá thành
- Dựa vào định mức đã ban hành, đảm bảo xuất đủ vật tư vào lệnh sản xuất, xây dựng bảng định mức chi phí phân bổ
- Hạch toán các bút toán khác, thực hiên các bước tính giá thành cân đối vật tư, lợi nhuận theo kế hoạch
7. Công việc khác:
- Cân đối chi phí nguyên liệu theo kế hoạch, theo dõi công nợ, chuyển tiền, đôn đốc thu lại tiền từ NCC
- Lập các báo cáo phục vụ thống kê, ngân hàng

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12 tòa Richy Tower, số 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

