Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 - 23 Trần Thị Nghỉ, phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế

- Chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm như: báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN....và các công việc khác liên quan tới lĩnh vực thuế

- Kiểm tra và kiểm soát, sắp xếp chứng từ kế toán

- Thực hiện việc đối chiếu tình hình nộp thuế với các cơ quan thuế

- Kiểm tra đối soát doanh thu, ghi nhận hạch toán và xử lý hoá đơn tài chính (hóa đơn đầu ra)

- Rà soát, in, hoàn thiện, sổ sách thuế hàng năm;

- Khai báo lao động và báo hiểm xã hội

- Theo dõi công nợ

- Liên tục cập nhật các thông tư, quy định của CQ thuế

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công Ty.

- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành về Kế toán, Quản trị kinh doanh, ...

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề. Nhạy bén với các số liệu, tính toán.

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu. Kiên trì, trung thực, chịu khó, trách nhiệm, độc lập cao. Có mục tiêu và định hướng công việc rõ ràng.

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO) Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức (BHXH, phép năm, thâm niên...).

- Lương thưởng vào các dịp lễ, tết trong năm. Tăng lương theo định kỳ hàng năm.

- Cấp phát đồng phục theo quy định

- Tham gia các chương trình team building, nghỉ dưỡng hàng năm.

- Đào tạo và phát triển: Đề cử tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng mềm nội bộ và ngoài Công ty.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7: 8h00 - 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin