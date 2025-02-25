Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84 Nguyễn Háo Vĩnh, Phường Tân Qúy, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.
- Theo dõi đăng kí mã số thuế, giảm trừ gia cảnh, khai báo thuế TNCN hàng tháng và quyết toán thuế TNCN hàng năm cho CBCNV, theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.
- Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.
- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.
- Nhận, lưu trữ các chứng từ xuất hàng và chuyển cho bộ phận liên quan theo quy định.
- Lập các báo cáo thuế, tài chính theo quy định, xử lý chứng từ thuế.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán, chứng từ kế toán theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế Toán Trưởng.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
- Thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word,...). Biết sử dụng phần mềm Misa.
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí Kế Toán Thuế hoặc các vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với Công ty có quy mô trên 500 nhân sự.
- Trung thực, năng động, thái độ phù hợp, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.
- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm tốt và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên các kỹ năng nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty.
- Tham gia các buổi dã ngoại, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 84 Nguyễn Háo Vĩnh, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

