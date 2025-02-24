Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lập và nộp báo cáo thuế VAT, thuế TNCN, thuế nhà thầu NN hàng tháng, hàng quý.
- Lập và nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN, ... cuối năm.
- Lập hồ sơ ban đầu, báo tăng giảm BHXH, chế độ ốm đau thai sản...
- Làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế, BHXH (khi có yêu cầu)..
- Nhập liệu hồ sơ, chứng từ, hoá đơn vào phần mềm kế toán.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế (nếu có)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo Tiếng Anh (Bắt buộc).
- Kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo vi tính, các phần mềm kế toán (ưu tiên phần mềm Misa).
- Tuân thủ đầy đủ nội quy quy định của công ty.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty tổ chức du lịch 1 năm 1 lần
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi được ký HĐLĐ chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
