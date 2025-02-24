Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập và nộp báo cáo thuế VAT, thuế TNCN, thuế nhà thầu NN hàng tháng, hàng quý.
- Lập và nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN, ... cuối năm.
- Lập hồ sơ ban đầu, báo tăng giảm BHXH, chế độ ốm đau thai sản...
- Làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế, BHXH (khi có yêu cầu)..
- Nhập liệu hồ sơ, chứng từ, hoá đơn vào phần mềm kế toán.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế (nếu có)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
- Thành thạo Tiếng Anh (Bắt buộc).
- Kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo vi tính, các phần mềm kế toán (ưu tiên phần mềm Misa).
- Tuân thủ đầy đủ nội quy quy định của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ - tết - lương T13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả theo nội quy Công ty
- Công ty tổ chức du lịch 1 năm 1 lần
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi được ký HĐLĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 70, Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

