Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập và nộp báo cáo thuế VAT, thuế TNCN, thuế nhà thầu NN hàng tháng, hàng quý.

- Lập và nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN, ... cuối năm.

- Lập hồ sơ ban đầu, báo tăng giảm BHXH, chế độ ốm đau thai sản...

- Làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế, BHXH (khi có yêu cầu)..

- Nhập liệu hồ sơ, chứng từ, hoá đơn vào phần mềm kế toán.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế (nếu có)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính.

- Thành thạo Tiếng Anh (Bắt buộc).

- Kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.

- Sử dụng thành thạo vi tính, các phần mềm kế toán (ưu tiên phần mềm Misa).

- Tuân thủ đầy đủ nội quy quy định của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ - tết - lương T13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả theo nội quy Công ty

- Công ty tổ chức du lịch 1 năm 1 lần

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi được ký HĐLĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ - ĐẠI LÝ THUẾ ATL

