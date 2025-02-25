Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 10 đường số 7 khu đô thị Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thay mặt công ty làm việc với cơ quan Thuế và cơ quan nhà nước khác.
Tiếp nhận công văn & thông báo Thuế, chủ động liên hệ với chi cục thuế xử lý vấn đề phát sinh
Thực hiện công tác quyết toán thuế.
Thực hiện các nghiệp vụ bổ sung báo cáo khi có yêu cầu, giải trình số liệu với cơ quan nhà nước và ban lãnh đạo.
Cập nhật và triển khai kịp thời các thông tin về Luật Thuế, Luật kế toán
Lên kế hoạch cân đối hóa đơn định kỳ hoặc có chỉ đạo từ cấp trên.
Lập các bảng kê mua hàng, bán hàng định kỳ hàng tháng. Lên bảng dự toán cân đối hóa đơn đầu và và đầu ra.
Đề xuất các phương án nộp báo cáo thuế theo quý (có TNCN và GTGT).
Lập bảng báo cáo dự kiến doanh thu đầu ra cho doanh nghiệp theo định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Lập và nộp các báo cáo Thuế định kỳ.
Thu thập hóa đơn, xử lý các chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và làm căn cứ kê khai, hạch toán.
Thực hiện hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (của phân hệ thuế).
Cân đối tài khoản định kỳ (1 tháng 1 lần để tránh trường hợp lệch bút toán).

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán kiểm toán, hoặc Tài chính
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 3-5 năm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty BĐS/Xây dựng.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm lương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng (thoả thuận theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số
Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật.
Thưởng hoa hồng theo chế độ công ty
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
Tham gia miễn phí các chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức do Công ty tổ chức để nâng cao hình ảnh bản thân & phục vụ cho công việc.
Chính sách phúc lợi Công ty đa dạng và hướng về NLĐ: môi trường làm việc tích cực, chế độ teambuilding du lịch hàng năm, các hoạt động sự kiện văn hóa được tổ chức hàng tháng nhằm khích lệ tinh thần, tạo sân chơi cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, đường số 7, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

