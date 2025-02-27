Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 161A Tân Quý, Phường Tân Quý,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Lập sổ sách kế toán ,báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo tài chính , quyết toán năm cho các DN (bằng phần mềm trên máy vi tính)

- Tư vấn cho khách hàng về cách hạch toán, cân đối, tư vấn luật thuế ...

- Khai báo thuế hàng tháng cho các Doanh nghiệp mà Cty đã ký Hợp đồng

- Thống kê tổng hợp Lập sổ sách kế toán.

- Tham gia thực hiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo Cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp + báo cáo thuế, ƯU TIÊN đã làm dịch vụ kế toán thuế trong môi trường tương tự.

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành liên quan.

- Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản.

- Khả năng tổng hợp, báo cáo.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng

Tại Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:từ 10 - 25 triệu tùy khả năng

- Hưởng đầy đủ chế độ theo luật định về BHXH, BHYT, BHTN.

- Môi trường làm việc : được học hỏi chuyên môn sâu về luật thuế

-Nghỉ ngày T7+ CN, cơm trưa tại công ty

- Thưởng theo năng lực, đóng góp.

- Môi trường làm việc năng động, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường

