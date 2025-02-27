Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường
- Hồ Chí Minh:
- 161A Tân Quý, Phường Tân Quý,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Lập sổ sách kế toán ,báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo tài chính , quyết toán năm cho các DN (bằng phần mềm trên máy vi tính)
- Tư vấn cho khách hàng về cách hạch toán, cân đối, tư vấn luật thuế ...
- Khai báo thuế hàng tháng cho các Doanh nghiệp mà Cty đã ký Hợp đồng
- Thống kê tổng hợp Lập sổ sách kế toán.
- Tham gia thực hiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo Cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành liên quan.
- Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản.
- Khả năng tổng hợp, báo cáo.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng
Tại Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ chế độ theo luật định về BHXH, BHYT, BHTN.
- Môi trường làm việc : được học hỏi chuyên môn sâu về luật thuế
-Nghỉ ngày T7+ CN, cơm trưa tại công ty
- Thưởng theo năng lực, đóng góp.
- Môi trường làm việc năng động, phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán Cát Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
