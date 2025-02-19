Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1287 Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Cung cấp cho kế toán thuế và kế toán tổng hợp các chứng từ liên quan đến việc tính toán và lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.

Báo cáo thuế.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, Thật thà, cẩn thận....

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng : Word, Excel.

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lưu trữ các loại tài liệu.

Tại Công ty CP Danco Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12tr tùy năng lực.

• Tham gia BHXH đầy đủ, lương tháng 13+14

• Thời gian làm việc Từ 7h30 đến 16h30 (Thứ 2 đến Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Danco Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin