Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty CP Danco Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: 1287 Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Cung cấp cho kế toán thuế và kế toán tổng hợp các chứng từ liên quan đến việc tính toán và lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.
Báo cáo thuế.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, Thật thà, cẩn thận....
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng : Word, Excel.
Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lưu trữ các loại tài liệu.
Tại Công ty CP Danco Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham gia BHXH đầy đủ, lương tháng 13+14
• Thời gian làm việc Từ 7h30 đến 16h30 (Thứ 2 đến Thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Danco Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
