Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 320 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hạch toán hóa đơn trên phần mềm

Cập nhật chứng từ, hạch toán kế toán

Làm báo cáo thuế quý, BCTC năm, báo cáo tư vấn hàng tháng

Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp

Có laptop cá nhân

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm về thuế, đã lên được báo cáo thuế quý

Chịu được áp lực công việc

Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hai tháng đầu lương từ 8-12tr (nhận 100% lương chính thức) tùy thuộc vào năng lực.

Lên chính thức nhận lương cứng + hoa hồng

Đóng BHXH theo quy định của luật lao động

Du lịch cùng công ty và các hoạt động teambuilding

Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.

Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.