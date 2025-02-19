Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 320 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hạch toán hóa đơn trên phần mềm
Cập nhật chứng từ, hạch toán kế toán
Làm báo cáo thuế quý, BCTC năm, báo cáo tư vấn hàng tháng
Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp
Có laptop cá nhân
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm về thuế, đã lên được báo cáo thuế quý
Chịu được áp lực công việc
Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hai tháng đầu lương từ 8-12tr (nhận 100% lương chính thức) tùy thuộc vào năng lực.
Lên chính thức nhận lương cứng + hoa hồng
Đóng BHXH theo quy định của luật lao động
Du lịch cùng công ty và các hoạt động teambuilding
Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.
Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 34t P. Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

