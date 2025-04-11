Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3, lô TT0, ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Kiểm tra, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Lập và quản lý các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

Kiểm soát các chi phí, công nợ, doanh thu – đảm bảo tính chính xác, minh bạch.

Hỗ trợ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần.

Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán, theo dõi và đối soát sổ sách kế toán.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về tài chính – kế toán, tối ưu chi phí.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ, từ 24 - 32 tuổi

Có từ 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty sản xuất hoặc có kinh nghiệm về thuế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, ngân hàng, tài chính, kinh tế, ...

Nhanh nhẹn, chịu khó.

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross 12 00 000 - 13 000 000 đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Các chế độ BHXH, công đoàn,.. theo quy định của pháp luật

Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.

Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.