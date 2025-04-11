Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 3, lô TT0, ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Kiểm tra, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Lập và quản lý các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.
Kiểm soát các chi phí, công nợ, doanh thu – đảm bảo tính chính xác, minh bạch.
Hỗ trợ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần.
Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán, theo dõi và đối soát sổ sách kế toán.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo về tài chính – kế toán, tối ưu chi phí.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ, từ 24 - 32 tuổi
Có từ 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty sản xuất hoặc có kinh nghiệm về thuế.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, ngân hàng, tài chính, kinh tế, ...
Nhanh nhẹn, chịu khó.
Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương gross 12 00 000 - 13 000 000 đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Các chế độ BHXH, công đoàn,.. theo quy định của pháp luật
Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.
Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.
Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
