Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bassday Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Hẻm 124 Bùi Trọng Nghĩa, Khu phố 2, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Kế toán tổng hợp



Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Tại Công ty TNHH Bassday Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bassday Việt Nam

