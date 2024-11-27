Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bassday Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Bassday Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Hẻm 124 Bùi Trọng Nghĩa, Khu phố 2, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán và thuế.
Thành thạo phần mềm kế toán MISA
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.
Tại Công ty TNHH Bassday Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bassday Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
