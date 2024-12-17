Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 1968 đường Võ Nguyên Giáp, Phước Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nắm vững nguyên tắc kế toán
Sử dụng phần mềm kế toán
Tính toán chính xác, kỹ lưỡng
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể đi làm ngay
Giới tính: Nữ
Sử dụng thành thạo các phần mềm.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán, tài chính.
Nắm vững về nghiệp vụ và cách xây dựng hệ thống kế toán.
Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải
Có kỹ năng quản trị, nhóm, kỹ năng phân tích tổng hợp báo cáo
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm từ vị trí kế toán tổng hợp.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10 - 12 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
