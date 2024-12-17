Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 1968 đường Võ Nguyên Giáp, Phước Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Nắm vững nguyên tắc kế toán

Sử dụng phần mềm kế toán

Tính toán chính xác, kỹ lưỡng

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể đi làm ngay

Giới tính: Nữ

Sử dụng thành thạo các phần mềm.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán, tài chính.

Nắm vững về nghiệp vụ và cách xây dựng hệ thống kế toán.

Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải

Có kỹ năng quản trị, nhóm, kỹ năng phân tích tổng hợp báo cáo

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm từ vị trí kế toán tổng hợp.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương: 10 - 12 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

