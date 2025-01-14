Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 27 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân An, Long Khánh, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Kiểm tra và đảm bảo chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định hiện hành, lưu trữ đầy đủ, hợp lý
Định kì phối hợp với kế toán viên lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp
Cân đối nguồn thu chi, tham mưu quản lý và kiểm soát dòng tiền cho hoạt động của Công ty
Kiểm tra tất cả các hoạt động kế toán đảm bảo tính hợp lệ, hợp lý, và hợp pháp theo quy định công ty và theo Luật định
Tham mưu cho BGD trong công tác hoạch định chiến lược tài chính kế toán, kiểm soát ngân sách hoạt động của Công ty
Lập kế hoạch, xây dựng bộ máy kế toán, tuyển dụng và điều phối công việc của Phòng Kế toán
Báo cáo tuần/Tháng/Quý/Năm theo quy định.
Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chính của Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán.
Có kiến thức vững về Nghiệp vụ Kế Toán – Tài Chính Doanh nghiệp.
Thành thạo các phần mềm Kế Toán, Excel.
Am hiểu hệ thống Thuế đối với Doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính Việt Nam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, khu phố 2 - Phường Xuân An - Thành phố Long Khánh - Đồng Nai.

