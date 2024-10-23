Tuyển Kế toán tổng hợp Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 386 Điểu Xiển, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận thông tin hợp đồng, yêu cầu thanh toán và các chứng từ liên quan đến thanh toán
- Đối chiếu công nợ, theo dõi quá trình thanh toán, đôn đốc và nhắc thanh toán chi phí
- Xử lý nợ đến hạn, lập đề xuất và thực hiện yêu cầu thanh toán theo quy trình
- Lập kế hoạch thu, chi
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên
- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
- Thành thạo kỹ năng Microsoft Office
-Có thể sử dụng phần mềm kế toán Fast Busines là lợi thế.
-Cẩn thận, linh hoạt
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
-Môi trường làm việc năng động
- Đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
