Tuyển Kế toán tổng hợp Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 386 Điểu Xiển, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà

Kế toán tổng hợp

- Tiếp nhận thông tin hợp đồng, yêu cầu thanh toán và các chứng từ liên quan đến thanh toán

- Đối chiếu công nợ, theo dõi quá trình thanh toán, đôn đốc và nhắc thanh toán chi phí

- Xử lý nợ đến hạn, lập đề xuất và thực hiện yêu cầu thanh toán theo quy trình

- Lập kế hoạch thu, chi

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên



-Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

- Thành thạo kỹ năng Microsoft Office

-Có thể sử dụng phần mềm kế toán Fast Busines là lợi thế.

-Cẩn thận, linh hoạt

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

-Môi trường làm việc năng động

- Đóng BHXH theo quy định nhà nước

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

