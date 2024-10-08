Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và công bố thông tin
Hạch toán các nghiệm vụ phát sinh của Công ty
Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra đối chiếu số liệu, xử lý chênh lệch (nếu có) giữa các loại sổ sách của Công ty
Tiếp nhận, kiểm tra thông tin các hóa đơn đầu vào/ đầu ra đúng theo các chuẩn mực và quy định kế toán (lưu ý kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn đầu vào)
Chuẩn bị hồ sơ và trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế khi có phát sinh và trong các kỳ quyết toán thuế của toàn công ty
Các công việc của một kế toán (tiền lương, tài sản...)
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc Công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu bằng cấp: ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính.
- Thâm niên: tối thiểu 5 năm công tác tại vị trí KTTH (ưu tiên có KN trong lĩnh vực xây dựng)
- Tuổi từ 1985 đến 1991. (Ưu tiên những NS đã ổn định về gia đình).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Các quyền lợi được hưởng: theo đúng chính sách nhân sự được public rộng rãi và áp dụng cho toàn thể CBNV Cty.
- Được hưởng chế độ thưởng các kỳ Lễ, Tết theo quy chế Hoạt động Cty và các kỳ thưởng theo giai đoạn/hoàn thành của DA (Nếu DA đáp ứng được quy chế tài chính về chế độ thưởng) của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 52TT6, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

