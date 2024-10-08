Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và công bố thông tin

Hạch toán các nghiệm vụ phát sinh của Công ty

Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra đối chiếu số liệu, xử lý chênh lệch (nếu có) giữa các loại sổ sách của Công ty

Tiếp nhận, kiểm tra thông tin các hóa đơn đầu vào/ đầu ra đúng theo các chuẩn mực và quy định kế toán (lưu ý kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn đầu vào)

Chuẩn bị hồ sơ và trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế khi có phát sinh và trong các kỳ quyết toán thuế của toàn công ty

Các công việc của một kế toán (tiền lương, tài sản...)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc Công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu bằng cấp: ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Thâm niên: tối thiểu 5 năm công tác tại vị trí KTTH (ưu tiên có KN trong lĩnh vực xây dựng)

- Tuổi từ 1985 đến 1991. (Ưu tiên những NS đã ổn định về gia đình).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Các quyền lợi được hưởng: theo đúng chính sách nhân sự được public rộng rãi và áp dụng cho toàn thể CBNV Cty.

- Được hưởng chế độ thưởng các kỳ Lễ, Tết theo quy chế Hoạt động Cty và các kỳ thưởng theo giai đoạn/hoàn thành của DA (Nếu DA đáp ứng được quy chế tài chính về chế độ thưởng) của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin