Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa H10, số 2, ngõ 475 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày/định kỳ.
• Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ (tháng/quý/năm).
• Thực hiện đối soát dữ liệu, theo dõi công nợ hàng tháng với đối tác và nhà cung cấp.
• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế.
• Lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN), báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm, các báo cáo khác đến các cơ quan liên quan và các báo cáo giải trình chi tiết.
• Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
• Thực hiện công việc khác về nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,.. hoặc các lĩnh vực có liên quan (Ưu tiên: Học viện tài chính và Kinh tế Quốc dân).
• Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp. Trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty thuộc lĩnh vực IT.
• Thành thạo tin học văn phòng (Excel) và phần mềm kế toán.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

