Tuyển Kế toán tổng hợp Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu chứng từ, hóa đơn.

- Hỗ trợ bộ phận kế toán trong các công việc hàng ngày.

- Sắp xếp hồ sơ, lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng danh mục và phân loại hồ sơ.

- Tổ chức, chuẩn bị hậu cần hội họp, các sự kiện của công ty.

- Tìm hiểu và thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho doanh nghiệp: Thủ tục thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm...

- Được tham gia các hoạt động đào tạo, tìm hiểu kiến thức chuyên sâu Kế toán - Thuế của Doanh nghiệp

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm ba, năm cuối các ngành Kế toán, Tài chính...

- Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành

- Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác.

- Có khả năng học hỏi nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao

- Mong muốn phát triển theo công việc kế toán tài chính.

- Có thể làm việc full-time và có laptop cá nhân

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập lương cứng: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ.

- Thời gian thực tập: tùy vào năng lực và kết quả đánh giá. Hỗ trợ dấu thực tập.

- Có lộ trình và cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

