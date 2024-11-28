Tuyển Kế toán tổng hợp Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 168 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu chứng từ, hóa đơn.
- Hỗ trợ bộ phận kế toán trong các công việc hàng ngày.
- Sắp xếp hồ sơ, lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng danh mục và phân loại hồ sơ.
- Tổ chức, chuẩn bị hậu cần hội họp, các sự kiện của công ty.
- Tìm hiểu và thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho doanh nghiệp: Thủ tục thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm...
- Được tham gia các hoạt động đào tạo, tìm hiểu kiến thức chuyên sâu Kế toán - Thuế của Doanh nghiệp

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm ba, năm cuối các ngành Kế toán, Tài chính...
- Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành
- Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác.
- Có khả năng học hỏi nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao
- Mong muốn phát triển theo công việc kế toán tài chính.
- Có thể làm việc full-time và có laptop cá nhân

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập lương cứng: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ.
2.000.000 - 3.000.000
- Thời gian thực tập: tùy vào năng lực và kết quả đánh giá. Hỗ trợ dấu thực tập.
- Có lộ trình và cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến lên vị trí cao hơn.
- Được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

