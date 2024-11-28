Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 180 Hoàng Công Chất (mặt Goldmark City), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Công việc hàng ngày:
- Rà soát các bộ thanh toán từ kế toán thanh toán trước khi trình kế toán trưởng/Ban Giám đốc.
- Theo dõi, đối chiếu và xử lý công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Hạch toán thu nhập khác, chi phí, khấu hao, TSCĐ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu ... ).
- Lập báo cáo tài chính.
- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Các công việc kế toán theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên ở các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương
- Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tổng hợp.
- Sử dụng tốt phần mềm kế toán.
- Khả năng sử dụng máy tính và thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
- Trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận.
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 11 - 13 triệu/tháng + trợ cấp ăn trưa + trợ cấp chuyên cần
- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty,...
- Hưởng các chế độ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Ngõ 1 Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

