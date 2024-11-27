Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1: QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Ghi sổ và hạch toán các nghiệp vụ tài chính hàng ngày, bao gồm quản lý thu - chi, tiền lương, và công nợ.
Theo dõi, kiểm soát dòng tiền, đảm bảo tính chính xác và thời gian thanh toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo mô hình 3 Statement.
Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN và các báo cáo tài chính liên quan đến bảo hiểm xã hội.
2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KẾ TOÁN VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Sử dụng phần mềm kế toán MISA để tự động hóa quy trình hạch toán, quản lý tài sản cố định, và lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực Việt Nam.
Sử dụng Base để quản lý các quy trình công việc nội bộ, theo dõi tiến độ dự án và tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các phòng ban.
S
Hiểu biết về tích hợp hệ thống ERP (nếu có) để đồng bộ hóa các phòng ban trên một nền tảng duy nhất, tạo sự liên kết giữa kế toán, nhân sự, và quản lý đào tạo.
3: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH
Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng, kiểm soát ngân sách hàng năm và đưa ra các cảnh báo khi có chi phí vượt ngân sách.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu.
4: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH
Theo dõi, quản lý tài sản cố định của tổ chức; thực hiện kiểm kê định kỳ và cập nhật sổ sách tài sản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức giáo dục hoặc đào tạo.
- Am hiểu mô hình báo cáo tài chính 3 Statement (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và có kinh nghiệm với các công cụ quản lý công việc như Base; kiến thức về hệ thống ERP là một lợi thế.
- Am hiểu quy định kế toán và thuế tại Việt Nam.
- Kỹ năng tổ chức, làm việc chi tiết, có trách nhiệm cao và khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên từ 12.000.000đ trở lên.
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
- Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng lễ tết ...)
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và chương trình đào tạo nội bộ tại AWE.
- Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

