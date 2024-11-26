Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT lập quyết toán văn phòng cty.

Lập bảng cân đối kế toán; Lập báo cáo tài chính và xem xét báo cáo tài chính của công ty.

Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi được yêu cầu

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên

Tổ chức sắp xếp công việc cho các thành viên trong phòng, Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Đảm bảo vận hành phòng kế toán trơn chu và hiệu quả.

Theo dõi kiểm soát hàng hóa

1. Theo dõi tiến độ các lô hàng nhập khẩu, thu thập chứng từ liên quan đến lô hàng

3. Theo dõi công nợ các bên vận chuyển

4. Tham gia cùng bộ phận hàng hóa kiểm soát hàng hóa đảm bảo đúng không thất thoát

Tham mưu công tác kiểm soát tài chính cho Ban Giám đốc

Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tối ưu chi phí, tiết giảm chi phí cho công ty.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu, tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong việc cung cấp lợi ích tài chính cho các công ty.

Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty.