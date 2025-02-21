Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: K118/10 Vũ Lăng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát, Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ bán hàng, thuế GTGT, chi phí bán hàng bao gồm việc ghi nhận nợ phải thu khách hàng, các khoản chiết khấu, giảm giá hoặc các khoản phụ phí (nếu có) và nghiệp vụ khác vào hệ thống kế toán một cách chính xác, kịp thời theo đúng qui định.

Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả;

Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp theo định kỳ;

Thu thập và kiểm tra các chứng từ kế toán liên quan đến vận hành và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý, kiểm soát các tài khoản kế toán phát sinh (doanh thu, chi phí, tài sản, công nợ, vốn, và kết quả kinh doanh)

Báo cáo tài chính, dòng tiền, kết quả hoạt động kinh doanh.

Các công việc khác theo sự phân công của Người Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất;

Sức khỏe tốt, thật thà, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc;

Năng động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 9-12tr triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + phụ cấp)

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp…) và các chế độ đãi ngộ theo quy chế của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Hưởng mức lương và thưởng theo đàm phán dựa vào năng lực và chính sách lương thưởng của công ty

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (7h30-11h30 & 13h00-17h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin