Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI
- Đà Nẵng: số 268 đường 30/4
- Hải Châu
- Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán tài chính cho hoạt động bất động sản của công ty.
Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán của phòng kế toán.
Lập bút toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính toàn công ty.
Theo dõi, cập nhật và hạch toán các khoản chi phi trích trước, các khoản phải trả, khoản vay (các hợp đồng BCC Vay nội bộ), dự án đầu tư....Lên bút toán tổng hợp hàng tháng và hạch toán vào phần mềm kế toán.
Lập tờ khai thuế TNDN của công ty.
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán theo phần hành được phân công, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.
Công tác tổng hợp và rà soát ngân sách thực hiện của Công ty Các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI
