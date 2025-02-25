Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Tầng 3

- số 229 Huỳnh Tấn Phát

- Hải Châu

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

– Thực hiện các công việc của kế toán nội bộ và kế toán thuế.
– Lập được các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban GĐ
– Nội dung công việc trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn
– Tham gia các hoạt động chung của công ty theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Số lượng: 01
– Nữ từ 24 trở lên
– Trình độ : Tốt nghiệp CĐ, Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, ưu tiên có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực dịch vụ
– Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
– Gắn bó lâu dài với công ty.
– Ưu tiên các bạn trẻ, năng động, chưa có gia đình và giọng nói từ Đà Nẵng trở vô miền Nam.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương : Thỏa thuận
– Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc.
– Được đóng bảo hiểm nhân thọ nếu gắn bó với công ty đến năm thứ 5.
– Được tham gia các khóa đào tạo, các kỹ năng mềm để phát triển bản thân và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hssolution

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 62 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

