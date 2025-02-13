Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG MAI CHÂU HIDEAWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG MAI CHÂU HIDEAWAY
- Hà Nội: 85
- 87 Hoàng Quốc Việt
- Nghĩa Tân
- Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Quản lý các khoản công nợ của công ty,
hạch toán vào phần mềm công ty.
Lập báo cáo tháng, năm cho ban lãnh đạo.
Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức, điều hành, quản lý, triển khai công việc của phòng kế toán.
Tổ chức, xây dựng quy trình cho phòng Kế toán.
Đề xuất cải tiến những điểm chưa hợp lý trong công việc.
Lập kế hoạch tài chính năm, tham mưu Ban Lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA, SMILE là một lợi thế.
Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, năng động và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lãnh đạo.
Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin và lập báo cáo.
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG MAI CHÂU HIDEAWAY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Service charge hàng tháng
Du lịch hè
Thưởng các ngày lễ tết
Nghỉ lễ, nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG MAI CHÂU HIDEAWAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
