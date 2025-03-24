Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Tuệ Tĩnh, phường 12, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Quản lý hệ thống sổ sách kế toán
Xây dựng và kiểm soát quy trình làm việc
Quản lý tài chính và dòng tiền
Lập báo cáo tài chính và quản trị chuyên sâu
Kiểm soát chi phí và ngân sách
Quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế
Hỗ trợ các hoạt động kiểm toán và đối soát

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUSION TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

