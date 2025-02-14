Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1 HCM, Quận 1

- Quản lý mọi hoạt động kế toán hàng ngày liên quan đến mua bán hàng hóa, dịch vụ

nợ, tiền mặt và ngân hàng, hoàn trả, chi phí phát sinh…

- Thực hiện bút toán chung (Sổ tài sản và khấu hao, phân bổ chi phí trả trước…)

- Kiểm tra hóa đơn điện tử đã phát hành.

- Thống kê và tổng hợp, phân tích dữ liệu kế toán theo yêu cầu.

- Báo cáo tài chính nội bộ, định kỳ, ngân sách, lập báo cáo nộp DPI, kiểm tra báo cáo thống kê.

- Giải thích dữ liệu và cung cấp hồ sơ cho kiểm toán viên và các cơ quan có liên quan khi được yêu cầu.

* Các vấn đề liên quan đến thuế:

- Các vấn đề về thuế doanh nghiệp

- Các vấn đề liên quan đến VAT

- Thuế nhà thầu nước ngoài, thuế doanh nghiệp.

- Làm việc với cơ quan thuế

- Các nhiệm vụ khác do quản lý giao.

- Cử nhân chuyên ngành kế toán tài chính

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp tốt HOẶC Tiếng Nhật N2 trở lên

- Có trên 5 năm kinh nghiệm làm Kế toán tại các công ty thương mại hoặc sản xuất.

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản

- Có thể sử dụng excel và word

- Thưởng tháng 13

- Thưởng (vào mùa hè, tùy theo hiệu suất)

- Tăng lương 1 lần/năm

- Phụ cấp làm thêm giờ

‐ Phụ cấp đi lại (Xăng xe)

- Phụ cấp ăn (50K/ngày)

- Phụ cấp đồng phục 3M/năm

- Xăng xe theo quãng đường đi

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế (Sau 2 năm, được đóng bảo hiểm y tế tư nhân)

