Tuyển Kế toán tổng hợp GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

1. CV Kế toán Thủ tục tín dụng

- Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ vay vốn ngân hàng theo checklist

- Theo dõi và thực hiện gửi các hồ sơ,tài liệu sau vay cho ngân hàng theo yêu cầu

- Thực hiện việc mua và theo dõi bảo hiểm vật chất cho các xe vay vốn ngân hàng

- Tiếp nhận Giấy biên nhận thế chấp lần đầu và bàn giao cho các Depot

- Đối chiếu chi phí gốc, lãi vay phải trả ngân hàng hàng tháng

- Lập báo cáo tín dụng và dự chi dòng tiền gốc, lãi vay hàng tháng

- Lập báo cáo cam kết trọng yếu về hoạt động tín dụng

- Hỗ trợ vận hành các thủ tục, công văn liên hệ Ngân hàng mượn, trả ĐKX khi có phát sinh

- Kiểm soát đảm bảo việc tuân thủ các cam kết sau vay với ngân hàng

2. Kế toán tổng hợp

-Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát tổng thể việc hạch toán của các kế toán để đảm bảo không có các sai sót trọng yếu, tuân thủ theo quy định của chuẩn mực/chế độ kế toán cũng như các quy định nội bộ của Tập đoàn.

- Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ về thuế, lập tờ khai, các báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

- Cung cấp và giải trình số liệu cho Công ty kiểm toán trong việc soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.