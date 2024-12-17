Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cổng C, Tòa Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các báo cáo quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Trực tiếp thực hiện các công tác hoàn thiện hợp đồng, nghiệm thu, xuất hóa đơn tài chính, hoạch toán nghiệp vụ liên quan sổ sách kế toán.
Tham mưu cho Kế toán trưởng các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, thông tư nghị định, các rủi ro thuế theo đúng quy định của pháp luật;
Nhận hóa đơn chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hợp đồng, hóa đơn chứng từ nhận được;
Lưu trữ sắp xếp chứng từ ngân hàng, hồ sơ lưu của kế toán doanh nghiệp.
Đối chiếu công nợ ngân hàng, nhà cung cấp, cơ quan thuế;
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán giải trình về số liệu sổ sách kế toán tại công ty;
Làm việc trực tiếp với nhân viên, người lao động công ty về các chính sách liên quan thuế TNCN, giải đáp thắc mắc liên quan Luật thuế, phổ biến hồ sơ cần cung cấp để đảm bảo quyền lợi nhân viên;
Định hướng lên kế toán trưởng.
Đi làm sau Tết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán tại công ty IT;
Tốt nghiệp đại học, có từ 3 năm kinh nghiệm là kế toán, đã từng làm kế toán cho công ty công nghệ;
Am hiểu luật kế toán, Chuyên môn kế toán vững;
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, thật thà, chính trực;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính,...
Văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái.
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 1 lần/ năm.
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án.
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu xu hướng công nghệ mới.
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết.
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức tính lại 02 ngày.
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

