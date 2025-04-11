Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số nhà 29 ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học và có hệ thống.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của công ty.
Cập nhật và quản lý các khoản phải thu, phải trả.
Tham gia vào công tác kiểm kê, đối chiếu số liệu kế toán.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm 1 năm (Nếu chưa kinh nghiệm được đào tạo)
Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG VÂN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 29 ngõ 285 khuất duy tiến thanh xuân hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

