Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen
- Hà Nội:
- Hoàng Đạo Thúy,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán
- Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai thuế hàng quý, BCTC năm, quyết toán thuế
- Kiểm tra tính chính xác của chứng từ đầu vào và xuất hóa đơn đầu ra
- Kiểm tra bảng lương, tính lương
- Làm việc giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế
- Kiểm tra và giao việc kế toán nội bộ, chịu trách nhiệm các công việc phòng kế toán
- Báo cáo cuối tháng, quý theo yêu cầu, kiểm tra biên bản kiểm kê cuối tháng
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu lãnh đạo cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Sử dung thành thạo vi tính, các phần mềm kế toán
Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động Việt Nam. Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi. Ngoài ra còn nhiều chế độ ưu đãi khác (nghỉ mát, thưởng lễ, tết...)
- Cơ hội đi công tác nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
