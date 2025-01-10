Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Đạo Thúy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán

- Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai thuế hàng quý, BCTC năm, quyết toán thuế

- Kiểm tra tính chính xác của chứng từ đầu vào và xuất hóa đơn đầu ra

- Kiểm tra bảng lương, tính lương

- Làm việc giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế

- Kiểm tra và giao việc kế toán nội bộ, chịu trách nhiệm các công việc phòng kế toán

- Báo cáo cuối tháng, quý theo yêu cầu, kiểm tra biên bản kiểm kê cuối tháng

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu lãnh đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

- Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Sử dung thành thạo vi tính, các phần mềm kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận (Lương cơ bản + thưởng + phụ cấp ăn,...) (thu nhập cao tương xứng với năng lực)

- Các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động Việt Nam. Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi. Ngoài ra còn nhiều chế độ ưu đãi khác (nghỉ mát, thưởng lễ, tết...)

- Cơ hội đi công tác nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen

