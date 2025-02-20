Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Các công việc chính/Major areas of responsibility:

1. Hạch toán chứng từ nhập mua NVL

Accounting vouchers for purchase of raw materials

2. Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt, lập chứng từ thanh toán ngân hàng

Accounting for cash & bank payments

3. Kiểm soát, đối chiếu công nợ phải trả

Control and compare payables

4. Kiểm tra, dối chiếu các nghiệp vụ liên quan đến NVL nhập xuất kho

Checking and verifying operations related to imported and exported raw materials

5. Tham gia kiểm kê kho hàng tháng, rà soát đối chiếu dữ liệu kiểm kê

Participate in monthly inventory, check and compare inventory data

6. Hỗ trợ kế toán trưởng trong kỳ kiểm toán, soát xét thuế, quyết toán thuế

Support the chief accountant in the period of audit, tax review, tax finalization

7. Nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao

Other tasks assigned by manager