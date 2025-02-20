Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
- Bắc Ninh: Lô CN13
- 1, KCN Yên Phong( Khu mở rộng), xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Các công việc chính/Major areas of responsibility:
1. Hạch toán chứng từ nhập mua NVL
Accounting vouchers for purchase of raw materials
2. Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt, lập chứng từ thanh toán ngân hàng
Accounting for cash & bank payments
3. Kiểm soát, đối chiếu công nợ phải trả
Control and compare payables
4. Kiểm tra, dối chiếu các nghiệp vụ liên quan đến NVL nhập xuất kho
Checking and verifying operations related to imported and exported raw materials
5. Tham gia kiểm kê kho hàng tháng, rà soát đối chiếu dữ liệu kiểm kê
Participate in monthly inventory, check and compare inventory data
6. Hỗ trợ kế toán trưởng trong kỳ kiểm toán, soát xét thuế, quyết toán thuế
Support the chief accountant in the period of audit, tax review, tax finalization
7. Nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao
Other tasks assigned by manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI