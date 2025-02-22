Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
- Bắc Ninh:
- KCN HANAKA, ĐỒNG NGUYÊN, TỬ SƠN,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty Bất động sản
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Cập nhật và quản lý hệ thống chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel
Tại Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tử tế.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
