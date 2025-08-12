Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 238 đường 3/2, Phường Hòa Hưng, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý, lưu trữ, kiểm soát các nghiệp vụ ngân hàng (vay, LC, Bảo lãnh,..), đàm phán lãi suất và thời hạn vay tối ưu
- Làm việc với Ngân hàng về hạn mức vay, bảo lãnh, tài sản thế chấp. Báo cáo tổng quan tài chính: Dư nợ, kế hoạch thanh toán nợ đến hạn, bảo lãnh, tài sản thế chấp, XMTB thế chấp.
- Thực hiện các hồ sơ giải ngân, mở bảo lãnh, phối hợp PKD, KHDA để mở bảo lãnh kịp thời.
- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ hạn mức, tài sản thế chấp, bảo lãnh.
Xây dựng, theo dõi và kiểm soát ngân sách
- Thực hiện báo cáo kế hoạch tài chính định định kỳ tuần, tháng, năm. Đảm bảo nguồn tài chính được hoạt động liên tục.
- Phối hợp với các phòng ban để tối ưu chi phí, kiểm soát dòng tiền trong từng công trình, cho toàn công ty.
- Phân tích, đánh giá và đề xuất các chiến lược tài chính nhằm tối ưu hóa dòng tiền, hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo tình hình tài chính.
Báo cáo công tác tài chính đến KTT, BGĐ.
- Thực hiện báo cáo và các công việc khác về kế hoạch, pháp lý,… theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 238 Đường 3 Tháng 2, Phường 12 (Quận 10), Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

