Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Xử lý, lưu trữ, kiểm soát các nghiệp vụ ngân hàng (vay, LC, Bảo lãnh,..), đàm phán lãi suất và thời hạn vay tối ưu

- Làm việc với Ngân hàng về hạn mức vay, bảo lãnh, tài sản thế chấp. Báo cáo tổng quan tài chính: Dư nợ, kế hoạch thanh toán nợ đến hạn, bảo lãnh, tài sản thế chấp, XMTB thế chấp.

- Thực hiện các hồ sơ giải ngân, mở bảo lãnh, phối hợp PKD, KHDA để mở bảo lãnh kịp thời.

- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ hạn mức, tài sản thế chấp, bảo lãnh.

Xây dựng, theo dõi và kiểm soát ngân sách

- Thực hiện báo cáo kế hoạch tài chính định định kỳ tuần, tháng, năm. Đảm bảo nguồn tài chính được hoạt động liên tục.

- Phối hợp với các phòng ban để tối ưu chi phí, kiểm soát dòng tiền trong từng công trình, cho toàn công ty.

- Phân tích, đánh giá và đề xuất các chiến lược tài chính nhằm tối ưu hóa dòng tiền, hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo tình hình tài chính.

Báo cáo công tác tài chính đến KTT, BGĐ.

- Thực hiện báo cáo và các công việc khác về kế hoạch, pháp lý,… theo yêu cầu của Ban Giám đốc.