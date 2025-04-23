Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel... Tính cách trung thực, chăm chỉ, hăng say học hỏi. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Theo dõi đơn hàng và phối hợp với kế toán kho soạn hàng. Theo dõi và quản lý công nợ. Lập báo cáo thu chi hằng tháng. Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá.

