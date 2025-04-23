Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi đơn hàng và phối hợp với kế toán kho soạn hàng.
Theo dõi và quản lý công nợ.
Lập báo cáo thu chi hằng tháng.
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel...
Tính cách trung thực, chăm chỉ, hăng say học hỏi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz

Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Số 514 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

