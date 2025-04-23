Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Theo dõi đơn hàng và phối hợp với kế toán kho soạn hàng.
Theo dõi và quản lý công nợ.
Lập báo cáo thu chi hằng tháng.
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel...
Tính cách trung thực, chăm chỉ, hăng say học hỏi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chiếu Sáng Soluz
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
