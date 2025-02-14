Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Quản lý tài chính – kế toán

Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng Kế toán theo đúng quy định luât doanh nghiệp, luật thuế hiện hành.

Quản lý, kiểm tra và duyệt tất cả các chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng kinh tế, hồ sơ thanh toán.

Xây dựng các quy trình kế toán, quản lý tài chính nội bộ để tối ưu hoạt động doanh nghiệp.

Kiểm soát, phân bổ và quản lý nguồn tài chính của công ty một cách hiệu quả.

Báo cáo tài chính và thuế

Lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tập đoàn.

Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo định kỳ (tháng, quý, năm).

Đảm bảo việc kê khai, nộp thuế (VAT, TNDN, TNCN...) đúng quy định pháp luật, tránh rủi ro thuế.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác tài chính khi cần thiết.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp tối ưu hóa thuế và tài chính doanh nghiệp.

Kiểm soát chi phí – công nợ

Theo dõi và kiểm soát chi phí hoạt động, chi phí công trình, dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn, tránh thất thoát tài chính.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí, đề xuất cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Quản lý nhân sự phòng kế toán

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự trong phòng Kế toán.

Phân công công việc hợp lý, đảm bảo hoạt động tài chính – kế toán diễn ra trơn tru.

Đánh giá hiệu suất làm việc, đề xuất chế độ đãi ngộ phù hợp cho nhân viên kế toán.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó có 2-3 năm ở vị trí Kế toán trưởng.

Am hiểu chuẩn mực kế toán (VAS), quy định về thuế, luật doanh nghiệp. Kinh nghiệm làm việc trong công ty xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VNC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18 - 23 triệu (thoả thuận khi phỏng vấn)

Phụ cấp ăn trưa ngoài lương.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ.

Thưởng lễ, tết, theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch... của Công ty.

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6: (8h - 12h, 13h30-17h30) và thứ 7 làm việc cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VNC

