Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí Kế toán trưởng có vai trò quản lý chỉ đạo và điều hành toàn bộ công tác tài chính kế toán tại Công ty đồng thời hỗ trợ và tham vấn cho Giám đốc vận hành về phương diện tài chính và thuế doanh nghiệp. Vị trí này sẽ làm việc Hà Nội và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc vận hành.

Vai trò và Nhiệm vụ:

Quản lý các hoạt động tài chính kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Việt Nam. Rà soát các báo cáo tài chính và thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tuân thủ chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý. Đảm nhiệm tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán. Thực hiện công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, tài sản cố định, thuế, dòng tiền; kiểm tra tài chính và phê duyệt các khoản thanh toán. Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ của Công ty và xây dựng phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp chưa tuân thủ quy định, quy trình. Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo thống kê, lưu trữ chứng từ liên quan đến vấn đề tài chính kế toán. Liên lạc và hợp tác với các kiểm toán viên và cơ quan thuế nội bộ và bên ngoài. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên và Giám đốc vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn & chuyên ngành:

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán.

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty/ Tập đoàn Công Nghệ quy mô >300 nhân sự hoặc các công ty quy mô vừa đến lớn.

3. Kiến thức chuyên môn và các kỹ năng:

Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam và luật thuế Việt Nam. Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan kiểm toán, cục thuế, chi cục thuế, ngân hàng và cơ quan Nhà nước khác liên quan. Khả năng năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo. Khả năng hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh gọn, hiệu quả. Trung thực, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh + chế độ phúc lợi đầy đủ Lương tháng 13, performance bonus Cấp Laptop Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA

