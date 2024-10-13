Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 ngõ 100 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1.Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng tài chính kế toán:

Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán; Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình;

Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chính;

Kiểm soát các phần hành công việc và báo cáo liên quan đến thanh toán, công nợ, hàng hóa, tài sản cố định, thuế, dòng tiền, quỹ; doanh thu; chi phí; Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa, bảng kê chi tiết tạm ứng theo đối tượng, bảng kê chi tiết tập hợp chi phí kinh doanh theo đối tượng, bảng kê chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước (nếu có); Bảng kê chi tiết các khoản vay; bảng kê chi tiết chi phí phải trả; Bảng tính giá thành sản xuất.

Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế quý/năm;

Trực tiếp báo cáo Ban lãnh đạo tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm;

Điều hành việc thực hiện các công việc in ấn, lưu hành hóa đơn, chứng từ

Phê duyệt, kiểm soát các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị;

Phê duyệt, kiểm soát các bảng tính lương do BP HCNS lập

Phê duyệt các báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho;

Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế;

Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.

Chịu trách nhiệm về các giao dịch với cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan... và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp...; Giải trình, cung cấp hồ sơ, số liệu khi có yêu cầu của Cơ quan thuế có thẩm quyền.

2.Kiểm soát chi phí SXKD

Xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát & thực hiện kiểm soát các khoản chi phí phát sinh tại Doanh nghiệp, tại phân xưởng sản xuất.

Báo cáo Kết quả kiểm soát chi phí SXKD hàng tháng tới Ban lãnh đạo, đồng thời đưa ra các giải pháp để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

3.Tư vấn vấn đề tài chính, vốn và ngân sách trong Công ty:

Cân đối và điều hoà các quỹ tiền cũng như điều phối hợp lý dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty; Xác định cơ cấu vốn hợp lý của công ty và tìm cách sử dụng đồng tiền nhàn rỗi tạm thời mang lại lợi nhuận cao nhất có thể;

Theo sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh để có kế hoạch thu hồi và điều hoà nguồn vốn cho công ty;

Phân tích hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư mở rộng mặt hàng, liên doanh liên kết để tư vấn cho Ban lãnh đạo về mặt tài chính của các dự án;

Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Tư vấn cho Ban lãnh đạo và bộ phận bán hàng về mặt tài chính các chính sách bán hàng cho khách hàng theo từng thời điểm.

Làm việc với các đối tác TCNH trong việc huy động nguồn tài chính

4.Tín dụng, ngân hàng

Phê duyệt các hồ sơ liên quan đến ngân hàng, tín dụng, vay vốn,....

Phụ trách đầu mối giao dịch với các ngân hàng, tín dụng;

Hướng dẫn Kế toán viên trong việc hoàn thiện hồ sơ, chứng từ phát sinh với ngân hàng khi có yêu cầu;

Làm việc với ngân hàng về các hạn mức tín dụng mới.

5.Quản lý thực hiện công việc của nhân viên:

Giao việc: Bố trí phân công công việc hợp lý trong phòng đảm bảo không chồng chéo công việc, phát huy được năng lực của nhân viên đồng thời tối ưu số lượng nhân sự của phòng;

Theo dõi: Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thông qua kết quả thực hiện, các kế hoạch, báo cáo công việc và qua chỉ đạo trực tiếp;

Kèm cặp: Hướng dẫn chuyên môn và thông qua công việc cụ thể để nhân viên nắm bắt và hiểu rõ công việc thực hiện đúng yêu cầu đề ra; Khuyến khích nhân viên tự đề xuất cải tiến để đem lại kết quả công việc tốt hơn;

Đánh giá nhân viên: Hàng tháng và 6 tháng tổ chức thực hiện đánh giá nhân sự phục vụ cho xét thưởng, tăng lương, đào tạo phát triển và đề xuất luận chuyển hoặc loại bỏ những nhân sự không phù hợp.

6.Thực hiện chế độ báo cáo - kế hoạch:

Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần, tháng, năm của phòng theo quy định;

Thực hiện kế hoạch thanh toán hàng tháng gửi Ban giám đốc;

Báo cáo tài chính hàng tháng:

Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo công việc theo quy định hệ thống báo cáo, tần suất báo cáo của phòng KT.

Báo cáo phát sinh theo yêu cầu của BGĐ, BKS: sau 02 ngày khi nhận được yêu cầu.

7.Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu:

Thực hiện các công việc sự vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ở chuyên ngành Kế toán Kinh nghiệm tối thiểu 2-4 năm tại vị trí Kế toán trưởng hoặc tương đương (Ưu tiên Ứng viên đã từng làm Doanh nghiệp sản xuất). Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán Tính thực thi cao, ham học hỏi kiến thức mới. Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, tư duy phân tích. Tinh thần tự lập, có tính tổ chức cao. Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán Misa Kỹ năng:  Kỹ năng lập kế hoạch  Kỹ năng phân tích và dự báo  Kỹ năng giao việc, kiểm tra, giám sát  Kỹ năng đào tạo và đánh giá nhân viên

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ở chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm tối thiểu 2-4 năm tại vị trí Kế toán trưởng hoặc tương đương (Ưu tiên Ứng viên đã từng làm Doanh nghiệp sản xuất).

Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán

Tính thực thi cao, ham học hỏi kiến thức mới.

Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, tư duy phân tích.

Tinh thần tự lập, có tính tổ chức cao.

Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán Misa

Kỹ năng:  Kỹ năng lập kế hoạch  Kỹ năng phân tích và dự báo  Kỹ năng giao việc, kiểm tra, giám sát  Kỹ năng đào tạo và đánh giá nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 18 triệu/tháng – 25 triệu/tháng Khuyến khích, tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai. Công ty có hơn 10 năm phát triển bền vững, Sếp tâm huyết, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tương trợ nhau. Thưởng Tết tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

Lương cơ bản 18 triệu/tháng – 25 triệu/tháng

Khuyến khích, tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

Công ty có hơn 10 năm phát triển bền vững, Sếp tâm huyết, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tương trợ nhau.

Thưởng Tết tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin