Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP SINOTRUK VIỆT NAM - CN KHU VỰC II làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP24 Tầng 3, Tòa nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Kế toán trưởng

- Tổ chức, sắp xếp, hệ thống các quy trình thuộc phần hành kế toán của toàn công ty

- Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí....

- Kiểm soát các dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.

- Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.

- Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp

- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.

- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

- Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

- Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, tư vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ.

- Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

- Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.

- Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách thuế, tài chính, kế toán .

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, tuổi từ 30 – 45t - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Bảo mật, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CP SINOTRUK VIỆT NAM - CN KHU VỰC II Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20 – 25tr/tháng

- BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Trợ cấp ăn trưa hàng tháng.

- Thưởng Tết dương lịch, Tháng lương 13, các ngày lễ (8/3, 30/4, 2/9, 20/10) và các chế độ khác (đám tang, cưới hỏi, thai sản...).

- Lộ trình tăng lương: 01 lần/năm.

- Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SINOTRUK VIỆT NAM - CN KHU VỰC II

