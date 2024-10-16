Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 12, BT3, KĐT Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự: Quản lý nhân sự phòng kế toán, phân chia công việc và chịu trách nhiệm các công việc trong phòng. Giám sát quá trình mua hàng: Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình mua hàng - hành trình đơn hàng để hoàn thành tốt kế hoạch mua hàng theo đúng tiến độ của hợp đồng. Tìm kiếm đối tác: Tìm hiểu đối tác, nhà cung cấp có giá cả và chất lượng tốt hơn. Quản lý tài chính: Thủ quỹ, thanh toán tiền. Theo dõi công nợ: Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp. Thực hiện các công việc nội bộ: Thực hiện các công việc nội bộ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc và phòng kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế, luật doanh nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin tài chính. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế/ kiến trúc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 BT3 khu đô thị Vinaconex3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

