Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Láng Hạ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức công tác kế toán, chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán chung của công ty Quản lý bộ máy hoạt động phòng kế toán phù hợp với công tác tổ chức kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty. Thực hiện lập báo cáo tài chính, các báo cáo quản trị hàng tháng. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, định khoản các nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng chế độ & chuẩn mực kế toán Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của Công ty theo chế độ qui định, tuân theo pháp luật của Cơ quản quản lý nhà nước Thực hiện các hoạt động giao dịch với ngân hàng khi cần thiết. Tổ chức việc hiện đại hóa công tác kế toán, tổ chức xây dựng và kiểm soát tuân thủ qui trình, qui định về tài chính sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp... của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện phù hợp. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan. Tổ chức kiểm kê kho với bộ phận kho mỗi tháng 1 lần hoặc khi cần. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty/ dự án. Thực hiện một số công tác khác khi Ban giám đốc phân công, giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính kế toán hoặc các ngành liên quan Có chứng chỉ kế toán trưởng Thành thạo sử dụng Excel và các phần mềm kế toán Có kiến thức chuyên sâu về kế toán, thuế, kiểm toán và các quy định pháp luật liên quan Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Tiếng Anh giao tiếp tốt Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc Có kinh nghiệm trên 5 năm liên tục trong công tác kế toán viên hoặc trên 3 năm liên tục trong chức vụ Kế toán trưởng các doanh nghiệp XNK Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm (từ 22 triệu trở lên) Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến Được đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

