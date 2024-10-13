Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 ngách 14/3 ngõ 14 Pháo Đài Láng, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu BGĐ xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty

- Đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ

- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán

- Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu kinh doanh.

2. Triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty

3. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán

- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của kế toán chi tiết

- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo

4. Quản lý tài chính

- Lập kế hoạch tài chính, phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, đề xuất giải pháp về tài chính để đạt hiệu quả cao nhất

5. Quản lý nhân sự

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp nghiệp Đại Học chính quy: chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, QTKD, Kế toán/kiểm toán. Có chứng chỉ kế toán trưởng

- Tuổi: 1980-1986

- Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

- Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán

- Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng work, excel, các phần mềm kế toán, bảo hiểm

- Ưu tiên có kinh nghiệm trên 5 năm. Trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý bộ phận kế toán.

Tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận

- Thời gian làm việc : 8:00 – 17: 15 từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)

- Phụ cấp ăn trưa; xăng xe, điện thoại

- Thưởng lễ tết; thưởng cuối năm; lương tháng 13; tham gia BHXH đầy đủ.

- Quà sinh nhật, tham quan nghỉ mát, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy

