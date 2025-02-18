Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Công tác tài chính:
Tổ chức, theo dõi quá trình lập quỹ vốn và việc chi vốn cho các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, truyền thông,..
Đề xuất, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Kiểm tra, phân tích chi tiết từng khoản chi phí của công ty nhằm đưa ra đề xuất tiết giảm chi phí hiệu quả.
Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua số liệu để đánh giá đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn và tối giảm các chi phí.
Công tác kế toán:
Tổ chức cải tiến, thống kê và hoàn thiện bộ máy kế toán. Đảm bảo việc ghi chép, tính toán trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời toàn bộ hoạt động thu chi của doanh nghiệp.
Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày.
Chịu trách nhiệm về số liệu trên các tờ khai VAT, tờ khai thuế TNCN hàng tháng. Các báo cáo cuối năm như: Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, ...trước khi nộp cho cơ quan thuế.
Làm việc với các cơ quan ban ngành: Thuế, kiểm toán...khi có thanh tra, quyết toán, kiểm toán.
Các Công việc khác:
Theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán...
Kinh nghiệm 3 - 5 năm tại vị trí tương đương.
Đã có kinh nghiệm trong mảng sản xuất. Ưu tiên đối các ứng viên làm cho các doanh nghiệp sản xuất về lĩnh vực cơ khí xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài
Am hiểu pháp luật xây dựng, tài chính, kế toán, các chuẩn mực kế toán kiểm toán; có kiến thức sâu về tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị.
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, hoàn thuế
Giải quyết vấn đề & ra quyết định nhanh gọn, hiệu quả
Hoạch định, lập kế hoạch.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
Khả năng chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng lợi nhuận (Mức lương thưởng phù hợp với năng lực ứng viên)
Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; PC gửi xe; (PC điện thoại; xăng xe tùy vị trí và đặc thù công việc)
Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm
Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định-
Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng;
Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, vv...theo quy định của công ty
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Nghỉ phép hằng năm theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 39B, khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

