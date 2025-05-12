Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

Thiết lập, quản lý và kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kế toán.

Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho TP Tài Chính kế toán các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/bảo hiểm xã hội đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty.

Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, tài chính kế toán

Quản lý, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi sổ sách kế toán; lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Hỗ trợ TP tài chính kế toán Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, đề xuất các phương án cải tiến và khắc phục.

Lập Báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính hoặc theo yêu cầu của BGĐ Công ty tại từng thời điểm và làm việc với các cơ quan liên quan.

Có kinh nghiệm làm hồ sơ giải ngân,…

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc tại công ty trong lĩnh vực thương mại.

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm xã hội.

Có khả năng lập và đọc/hiểu sâu báo cáo tài chính.

Kỹ năng lãnh đạo, hướng dẫn, đào tạo và phát triển nhân viên

Quyền Lợi

Thu nhập từ thỏa thuận theo năng lực từ 18 – 25 triệu tùy vào kinh nghiệm và năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13, thưởng lễ/tết, thưởng theo thâm niên, hiệu quả công việc và các phúc lợi khác.

