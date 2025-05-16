Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần M2 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 149 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản lý – Điều hành nhân sự dưới quyền:

- Tổ chức, phân công, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự thuộc quản lý.

- Xây dựng, chuẩn hóa và giám sát thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán, kiểm soát nội bộ.

- Đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ liên quan đến kế toán, thuế, …cho nhân sự dưới quyền.

2. Công tác Tài chính – Kế toán:

- Tổ chức hạch toán kế toán đúng chuẩn mực và quy định pháp luật.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ.

- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ, số liệu, báo cáo.

- Kiểm soát hoạt động thông qua hệ thống kế toán, kiểm soát nguy cơ rủi ro.

3. Quản trị Tài chính:

- Kiểm soát thu chi, công nợ, các hạng mục chi phí, đánh giá rủi ro gian lận.

- Phân tích hiệu quả kinh doanh theo từng mảng sản phẩm, thị trường.

- Lập và triển khai kế hoạch tài chính – kế toán từ mục tiêu Công ty.

- Tư vấn về hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính và phương án phân phối lợi nhuận.

- Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh – tài chính.

4. Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối dữ liệu tài chính kế toán.

- Làm việc với cơ quan Nhà nước khi có phát sinh (thuế, quản lý thị trường…)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán.

- Kinh nghiệm: Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng/Trưởng phòng Kế toán, ưu tiên kinh nghiệm tại các doanh nghiệp thương mại, bán lẻ.

- Am hiểu chuẩn mực kế toán (VAS), luật Thuế và các quy định liên quan.

- Kỹ năng chuyên môn:

+ Kỹ năng quản lý đội nhóm, đào tạo và phát triển nhân sự.

+ Kỹ năng tốt về lập kế hoạch ngân sách, quản trị dòng tiền, phân tích số liệu và tham mưu tài chính.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel chuyên sâu.

- Tố chất cá nhân:

+ Giao tiếp tốt, có khả năng tạo ảnh hưởng và dẫn dắt đội nhóm.

+ Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, bảo mật thông tin, làm việc tốt dưới áp lực.

Tại Công ty Cổ phần M2 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15TR – 20TR++

- Được tham gia đào tạo các lớp để hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ nghề nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm…

- Được hưởng các chế độ phúc lợi nội bộ: thưởng các ngày lễ, tết, tháng lương 13, sinh nhật…..

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty cho tất cả các thành viên như: team building, du xuân, nghỉ mát…

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Thay đổi, phát triển con người bên cạnh phát triển về nghề nghiệp, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần M2 Việt Nam

