Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: M04 - L04 An Khang, KĐT Dương Nội,, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của kế toán

Đảm bảo hoạt động kế toán diễn ra suôn sẻ

Chịu trách nhiệm phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng ban, tuân thủ các quy trình kế toán.

Chịu trách nhiệm trình bày báo cáo tài chính định kỳ như: Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán.

Tham mưu và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh

Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ doanh nghiệp

Giám sát việc quyết toán

Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Kế Toán Trưởng

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Thành Thạo excel phần mềm Misa

- Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tự giác, cầu tiến

Quyền Lợi

- Thưởng tháng 13 và thưởng thành tích năm.

- Thưởng các ngày lễ, tết,...

- Chính sách hưởng lương thâm niên theo quy định của Công ty.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.

- Du lịch trong nước hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

