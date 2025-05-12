Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM
- Hà Nội: M04
- L04 An Khang, KĐT Dương Nội,, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của kế toán
Đảm bảo hoạt động kế toán diễn ra suôn sẻ
Chịu trách nhiệm phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng ban, tuân thủ các quy trình kế toán.
Chịu trách nhiệm trình bày báo cáo tài chính định kỳ như: Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán.
Tham mưu và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ doanh nghiệp
Giám sát việc quyết toán
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Kế Toán Trưởng
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.
- Thành Thạo excel phần mềm Misa
- Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tự giác, cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày lễ, tết,...
- Chính sách hưởng lương thâm niên theo quy định của Công ty.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.
- Du lịch trong nước hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
