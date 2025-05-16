Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm chính mảng Kế toán của công ty con FSEL (về lĩnh vực Edtech) trong ban TCKT thuộc Tập đoàn Atlantic. Chỉ đạo/ hướng dẫn/ kiểm tra/ rà soát công việc của nhân sự cấp dưới.
Kiểm tra/ kiểm soát và quản trị rủi ro cho công ty FSEL.
Xây dựng các Quy chế tài chính/ Quy trình kế toán.
Nắm vững các kiến thức chuyên môn về thuế. Chịu trách nhiệm quyết toán thuế Công ty định kỳ.
Chịu trách nhiệm làm việc với Ngân hàng/ tổ chức tài chính để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty.
Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Phối hợp cùng quản lý trực tiếp và các phòng/ban liên quan để chuyển đổi số/ áp dụng công nghệ/ phần mềm vào công việc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lê ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán trưởng, ưu tiên mảng Giáo dục/công nghệ phần mềm.
Có am hiểu về mô hình Công ty Cổ phần/ Tập đoàn/ Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ/ đầu tư.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
Nhanh nhẹn, trung thực.
Chủ động, quyết đoán, có kỹ năng quản lý thời gian và tổng hợp số liệu tốt.
Thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng máy tính và phần mềm kế toán.
Sử dụng Tiếng anh tốt là 1 lợi thế (không bắt buộc).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 20 -25 triệu.
Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm.
Được học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí.
Ngày nghỉ: chiều Thứ 7 & ngày Chủ nhật hàng tuần
Chế độ khác
Trang bị máy tính và các thiết bị khác phục vụ công việc.
Gửi xe miễn phí.
Trà chiều với bánh, hoa quả và các món ăn vặt miễn phí hàng tuần.
Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.400.000 VND/người/năm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.
Cơ hội được đào tạo liên tục để phát triển kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

